Buğra Gökce “Adayım” dedi istifa etti İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "İzmir Büyükşehir Belediyesi için yola çıkıyorum" deyip istifa etti. CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı kim olacak? Esra Toptaş yazdı…

Yerel seçim yaklaşırken partilerin adayları da merak konusu. Özellikle de 3 büyük şehrin adaylarının kim olacağı çok konuşuluyor, çok tartışılıyor.

İşte bu gündemde, bugün bir istifa geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "İzmir Büyükşehir Belediyesi için yola çıkıyorum" diyerek görevinden istifa etti. Gökce, istifasını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır. 81 il 922 ilçede bu yolun her sokağı bir “baba evine” çıkar. Bu evin kapısını açan, ocağını tüttüren, ışığını bir gün olsun kapatmayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin her üyesine cumhuriyetin yetiştirdiği bir yurttaş olarak minnet borçluyum.

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Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP’nin ilk Genel Başkanı olan Sn. Özgür Özel liderliğinde «yüzyılın değişimi» ve «iktidar» hedefine katkı sunmak, bu büyük yolculuğun bir neferi olmak için görevimden istifa ediyorum. Cumhuriyetin mirası Çankaya ve ailemin evi, kalbimin mücevheri İzmir’den sonra iki kıtanın birleştiği benzersiz İstanbul’da, 16 milyon insanımıza 16 ay hizmet etme fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul’a ilk geldiğim günden bugüne kadar benzerine az rastlanan bir çalışkanlık, fedakârlık, heyecan ve enerjiyle her şey güzel olsun diye gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma, Bu süreçte bizlere yorumlarıyla, önerileriyle her zaman güç veren İstanbullulara ve sizlere kalpten teşekkür ederim.

Şimdi zaman yeni bir yolculuğa başlama zamanı! İzmir’den İstanbul’a giderken kulaklarımda Zeki Müren’in benzersiz sesiyle söylediği bir şarkının iki cümlesi vardı: “Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.” 30 yıllık bürokrasi, yerel yönetimler ve halkımıza hizmet yolculuğuma bir istifa dilekçesi ile son verirken, yeni bir yolculuğa da ilk adımlarımı atıyorum.

Tarihi neredeyse medeniyet tarihi ile başlayan; işgali ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatan, kurtuluşuyla Kurtuluş Savaşı’nı bitiren güzel İzmir’imizin, tarihi, kültürel, ekolojik varlıklarını koruyarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hak ettiği konuma erişmesini sağlamak, 30 yıla yaklaşan yerel yönetim tecrübemle katılımcılık, şeffaflık, sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde 21'inci yüzyılın bizlere sunduğu fırsatları kullanarak, İzmir’imizin Akdeniz - Ege bölgesinin merkez üssü, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmesi için çalışmak, bilhassa kimsesizlerin kimsesi, tüm dezavantajlı grupların yanındaki şefkat eli olan sosyal belediyecilik anlayışını kökleştirmek, Kaybedecek tek bir saniyemizin olmadığını bilerek, İzmirlilerin yüzü gülsün, İzmir daha güzel olsun diye durmadan, dinlenmeden çalışan dinamik bir İzmir Büyükşehir Belediyesi için, yol arkadaşlarım, dostlarım, sevgili İzmirlilerle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar!”

TUNÇ SOYER Mİ BUĞRA GÖKCE Mİ?

Bir süredir kulislerde Buğra Gökce’nin CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olacağı konuşuluyordu. Elbette henüz adaylar resmi olarak belli değil ancak Gökce güçlü bir aday adayı…

Tabii yine kulisler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aday olmak istediğini söylüyor. Bu anlamıyla Buğra Gökce ve Tunç Soyer’in CHP içinde İzmir için yarışı söz konusu olacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdilik illeri ve isimleri paylaşmasam da şunu söyleyebilirim ki CHP’de kazanma ihtimalinin yüksek olduğu il ve ilçelerde ciddi bir parti içi rekabet olması söz konusu…