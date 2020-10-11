Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Dünyanın dört bir yanında her 11 Ekim'de kız çocuklarının hayat şartlarını iyileştirmeye dikkat çekmek için Dünya Kız Çocukları Günü kutlanıyor. Peki Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Bir ülkede kız çocukları için eğitim seferberliği başlamışsa o ülkeye gelişmeye açıktır.

Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki, Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Yarın hayallerini gerçekleştirmesine izin vermek için küçük kız çocuğunuzu okutun ve onun için güzel bir hayat hazırlayın. İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır.

Umudu, sevinci, şiiri karartmayın! Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Benim kızlarımın ve tüm kız çocuklarının mükemmel bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünya Kız Çocukları Günü’nü içten dileklerimle kutlarım. Kızlarımız sevgiyi, şefkati ve muhakkak eğitimi en iyi şekilde hak ediyor.