A Spor yayın akışı Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Galatasaray Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
A SPOR YAYIN AKIŞI - 10 ŞUBAT 2021
Sabah Sporu - canlı
Avrupa’dan Futbol
Spor Ajansı - canlı
Gün Ortası - canlı
Spor Gündemi - canlı
Kupa Günü - canlı
Ana Haber - canlı
Türkiye’nin Kupası - canlı
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Türkiye’nin Kupası - canlı
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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