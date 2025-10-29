Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatiller kapsamına giren 29 Ekim'de pek çok kurum ve kuruluşun kapalı olduğu biliniyor. Bunlar arasında eczane, hastane, borsada yer alıyor. 28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde geçecek. Peki bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bankaların çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu yıl hafta içerisine denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerinde özel ve kamu bankalarının çalışma durumları belli oldu. Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden yapıldığından işlem ücreti ödenmiyor. EFT ile mesai saatleri dışında kullanıldığında bankalar işlem ücreti kesebiliyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        2

        BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatildir. Bu sebepler bankalar da kapalıdır.

        29 EKİM'DE HAVALE, EFT, FAST HESABA GEÇER Mİ?

        Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

        EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 30 Ekim tarihinde hesaplara geçer.

        FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

        3

        BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bankalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin sona ermesinin ardından, 30 Ekim 2025 Perşembe günü normal mesai saatlerine dönecek ve tüm şubelerde hizmet vermeye kaldığı yerden devam edecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu