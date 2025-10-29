Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatiller kapsamına giren 29 Ekim'de pek çok kurum ve kuruluşun kapalı olduğu biliniyor. Bunlar arasında eczane, hastane, borsada yer alıyor. 28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde geçecek. Peki bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?
Bankaların çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu yıl hafta içerisine denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerinde özel ve kamu bankalarının çalışma durumları belli oldu. Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden yapıldığından işlem ücreti ödenmiyor. EFT ile mesai saatleri dışında kullanıldığında bankalar işlem ücreti kesebiliyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatildir. Bu sebepler bankalar da kapalıdır.
29 EKİM'DE HAVALE, EFT, FAST HESABA GEÇER Mİ?
Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.
EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 30 Ekim tarihinde hesaplara geçer.
FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bankalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin sona ermesinin ardından, 30 Ekim 2025 Perşembe günü normal mesai saatlerine dönecek ve tüm şubelerde hizmet vermeye kaldığı yerden devam edecektir.