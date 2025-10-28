29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde hazırlıklar sürerken, eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 29 Ekim 1,5 gün resmi tatil kapsamındadır, dolayısıyla resmi tatil 28 Ekim öğleden sonra başlayacak, 29 Ekim'e kadar sürecek. Peki, "Bugün eczaneler açık mı kapalı mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim eczaneler çalışacak mı?" İşte detaylar...