Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Şubat Cuma maç fikstürü
6 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbol ve basketbol tutkunlarını heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecekken, Avrupa'da da kritik karşılaşmalar oynanacak. EuroLeague'de ise 27. hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gözler temsilcimiz Anadolu Efes'in Zalgiris Kaunas ile karşılaşacağı mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Şubat 2026 maç fikstürü...
‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. 6 Şubat Cuma günü Avrupa’nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague’de de heyecan dolu mücadeleler var. İşte 6 Şubat 2026 maç programı.
6 ŞUBAT 2026 CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
İngiltere Premier Lig
23:00 Leeds United-Nottingham Forest (beIN Connect)
İspanya La Liga
23:00 Celta Vigo-Osasuna (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
İtalya Serie A
22:45 Hellas Verona-Pisa (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Fransa Ligue 1
22:45 Metz-Lille (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
22:30 Union Berlin-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan Pro Lig
17:25 Neom SC-Al Riyadh
18:00 Al Ettifaq-Damac FC
20:30 Al Nassr-Al Ittihad-Jeddah (TRT Spor)
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes-Zalgiris
22:00 Kızılyıldız-Makkabi Tel Aviv
22:00 Lyon-Villeurbanne-Olimpia Milano
22:15 Olimpiakos-Virtus Bologna
22:30 Baskonya-Barcelona