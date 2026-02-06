Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 6 Şubat 2026 maç fikstürü belli oldu!

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Şubat Cuma maç fikstürü

        6 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbol ve basketbol tutkunlarını heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecekken, Avrupa'da da kritik karşılaşmalar oynanacak. EuroLeague'de ise 27. hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gözler temsilcimiz Anadolu Efes'in Zalgiris Kaunas ile karşılaşacağı mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Şubat 2026 maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 12:31 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. 6 Şubat Cuma günü Avrupa’nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague’de de heyecan dolu mücadeleler var. İşte 6 Şubat 2026 maç programı.

        2

        6 ŞUBAT 2026 CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        İngiltere Premier Lig

        23:00 Leeds United-Nottingham Forest (beIN Connect)

        3

        İspanya La Liga

        23:00 Celta Vigo-Osasuna (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        4

        İtalya Serie A

        22:45 Hellas Verona-Pisa (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        5

        Fransa Ligue 1

        22:45 Metz-Lille (beIN Sports 4)

        6

        Almanya Bundesliga

        22:30 Union Berlin-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        7

        Suudi Arabistan Pro Lig

        17:25 Neom SC-Al Riyadh

        18:00 Al Ettifaq-Damac FC

        20:30 Al Nassr-Al Ittihad-Jeddah (TRT Spor)

        8

        EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes-Zalgiris

        22:00 Kızılyıldız-Makkabi Tel Aviv

        22:00 Lyon-Villeurbanne-Olimpia Milano

        22:15 Olimpiakos-Virtus Bologna

        22:30 Baskonya-Barcelona

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
