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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 3 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 3 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da İngiliz ekibi Manchester United karşısında deplasmanda ter dökeceği günde birbirinden zorlu 8 mücadele futbolseverlerle buluşacak. İşte, 3 Ekim Salı günü itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların başlama saatleri ve yayıncı kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:36
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        Avrupa kupaları heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizdeki futbolseverin merakla beklediği Manchester United Galatasaray maçının yanı sıra Napoli Real Madrid ve Inter Benfica maçları için de araştırmalar iyice artmış durumda. İşte, bugün ekranlara gelecek mücadeleler...

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        3 EKİM SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

        A GRUBU

        Manchester United - Galatasaray (22:00) - Exxen

        Kopenhag - Bayern Münih (22:00) - TV8,5

        3

        B GRUBU

        Lens - Arsenal (22:00) - Exxen

        PSV - Sevilla (22:00) - Exxen

        4

        C GRUBU

        Union Berlin - Braga (19:45) - TV8,5

        Napoli - Real Madrid (22:00) - Exxen

        D GRUBU

        Salzburg - Real Sociedad (19:45) - Exxen

        Inter - Benfica (22:00) - Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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