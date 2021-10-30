Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Ekim Cumartesi: Süper Lig

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) beIN Sports 1

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) beIN Sports 2

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay) beIN Sports 1

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) beIN Sports 1

30 Ekim Cumartesi: TFF 1. Lig

13.30 Bandırmaspor - Samsunspor (TRT Spor)

16.00 Manisa FK - Boluspor (TRT Spor)

19.00 Eyüpspor - Ankaragücü (TRT Spor)