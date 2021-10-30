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Bugün hangi maçlar var 30 Ekim? Süper Lig ve TFF 1. Lig'de günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı bugün 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden zorlu maçların oynanacağı liglerde günün maçlarının programını, saatlerini ve yayıncı kuruluşu bir araya getirdik. İşte merak edilenler...

Bugün hangi maçlar var 30 Ekim? Süper Lig ve TFF 1. Lig'de günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Ekim Cumartesi: Süper Lig

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) beIN Sports 1

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) beIN Sports 2

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay) beIN Sports 1

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) beIN Sports 1

30 Ekim Cumartesi: TFF 1. Lig

13.30 Bandırmaspor - Samsunspor (TRT Spor)

16.00 Manisa FK - Boluspor (TRT Spor)

19.00 Eyüpspor - Ankaragücü (TRT Spor)

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