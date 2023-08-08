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        Haberler Gündem Bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2023 bugün kimin maçı var, ne zaman ve saat kaçta?

        Bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2023 bugün kimin maçı var, ne zaman ve saat kaçta?

        Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maçların devam etmesiyle birlikte rekabet ve mücadele de daha da hissedilmeye başlandı. Gün itibariyle futbolseverlerin bugün hangi maçları olduğunu merak ediyor. İşte, 8 Ağustos 2023 tarihi itibariyle günün maçlarının programı...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 13:24
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        Türk takımlarının da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında heyecan dorukta. Temsilcilerimizin Galatasaray'ın sahne alacağı günde, 3. tur ön eleme maçlarının programını bir araya getirdik. İşte, söz konusu mücadelelerin başlama saatleri ve listesi...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI

        Kopenhag - Sparta Pag 21:00

        Raköw - Aris Limassol 21:00

        PSV Eindoven - Sturm Graz 21:30

        3

        AEK - Dinamo Zagreb 21:45

        Kİ - Molde 21:45

        Sporting Braga - Backa Topola 22:00

        Olimpija - Galatasaray 22:00 (S Sport)

        4

        AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI

        Astana - Ludogorets 17:00

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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