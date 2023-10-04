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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var? 4 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 4 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın son maçları bu akşam oynanacak. Manchester City, Barcelona ve PSG gibi devlerin sahne alacağı gecede birbirinden çarpıcı maçlar futbolseverle buluşacak. İşte, 4 Ekim Çarşamba günü itibariyle devler liginde oynanacak maçların programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşlarına dair tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:50
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        1

        Avrupa kupaları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün 2. hafta maçları 19:45 ve 22:00 seanslarıyla sona erecek. Zorlu mücadelelerin oynanacağı günden Newcastle United ile PSG, Borussia Dortmund ile Milan'ın karşı karşıya geleceği F grubu maçları oldukça dikkat çekiyor. İşte, devler liginde günün programı...

        2

        3 EKİM SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

        E GRUBU

        Atletico Madrid - Feyenoord (19:45) - TV8,5

        Celtic - Lazio (22:00) - Exxen

        3

        F GRUBU

        Borussia Dortmund - Milan (22:00) - Exxen

        Newcastle United - PSG (22:00) - TV8,5

        4

        G GRUBU

        RB Leipzig - Manchester City (19:45) - Exxen

        Kızılyıldız - Young Boys (22:00) - Exxen

        H GRUBU

        Antwerp - Shakhtar (19:45) - Exxen

        Porto - Barcelona (22:00) - Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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