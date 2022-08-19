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Bugün hangi takımların maçı var? 19 Ağustos 2022 hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Sporseverler bugün hangi maçların olduğunu heyecanla araştırmaya devam ediyor. En çok ilgi gören spor dallarından biri olan futbolu yakından takip edenler ''Bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları..

Bugün hangi takımların maçı var? 19 Ağustos 2022 hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemeleri hız kesmeden devam ediyor. Sporseverler bugün hangi maçların hangi kanalda ekranlara geleceğini heyecanla araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var ve hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ağustos 2022 gününün maç programı ve yayıncı kuruluş bilgileri…

19 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

21:00 - Espanyol - Rayo Vallecano

Futbol İspanya La Liga Espanyol - Rayo Vallecano takımları karşı karşıya geliyor. 19.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:00 - Boluspor - Gençlerbirliği

Futbol Spor Toto 1. Lig Boluspor - Gençlerbirliği takımları karşı karşıya geliyor. 19.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:00 - Ümraniyespor - Galatasaray

Futbol Spor Toto Süper Lig Ümraniyespor - Galatasaray takımları karşı karşıya geliyor. 19.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:30 - Monchengladbach - Hertha Berlin

Futbol Almanya Bundesliga Monchengladbach - Hertha Berlin takımları karşı karşıya geliyor. 19.08.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maçın detayları için tıklayınız.

22:00 - Lyon - Troyes

Futbol Fransa Ligue 1 Lyon - Troyes takımları karşı karşıya geliyor. 19.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maçın detayları için tıklayınız.

23:00 - Sevilla - Valladolid

Futbol İspanya La Liga Sevilla - Valladolid takımları karşı karşıya geliyor. 19.08.2022 | Cuma günü saat 23:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maçın detayları için tıklayınız.

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