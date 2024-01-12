Bugün hava nasıl olacak? 12 Ocak Cuma (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar, yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? 12 Ocak Cuma (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar, yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kışı hissetmeye devam ederken, düşen sıcaklıklar bir süre daha devam edecek. Yurt genelinde dondurucu soğuklara, kar ve yağmur yağışı eşlik edecek. Peki, bugün (12 Ocak Cuma) hava nasıl olacak?İşte, 12 Ocak Cuma İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (12 OCAK CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın daha soğuk bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken kar yağışı yerini bulutlu havaya bırakacak.

Ankara da İstanbul gibi yağışsız bir güne geçiş yapıyor. Başkent'te sıcaklıklar yarın 0 ile 3 arasında seyredecek.

İzmir, diğer iki büyükşehirin aksine aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalmayacak. 4 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıkların olacağı İzmir'de yarın hava bulutlu.