Haberler Gündem Güncel Bugün hava nasıl olacak? 13 Ocak 2024 (Cumartesi) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Ocak Cumartesi hava durumu Bugün hava nasıl olacak? Türkiye son zamanlarda kış soğuklarını yaşamaya başladı. Bugün belli iller dışında yurt genelinde parçalı bulutlu ancak soğuk bir gün yaşanacak. Peki, bugün (13 Ocak Cumartesi) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar.. Habertürk Giriş: 13.01.2024 - 00:34 Güncelleme: 13.01.2024 - 00:34 facebook

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Bugün hava nasıl olacak? Bir süredir etkisini gösteren karlı hava, kısa bir süreliğine de olsa etkisini kaybedecek. Hafta sonu ülke genelinde soğuk ama yağışsız olsa da bazı illerde yoğun kar yağışı da söz konusu. İşte, 13 Ocak Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (13 OCAK CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul bugün soğuk ama yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir de bugün yağışsız bir güne başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek. Ankara'da bugün kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen bugün herhangi bir yağış beklenmiyor.

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BUGÜN (13 OCAK CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK? bugün yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacağını söyleyebiliriz. Ancak Şırnak, Bitlis, Muş, Hakkari'de yoğun kar yağışı beklenirken; Karadeniz bölgesinde de kar yağışı olacak. Farklı hava durumlarına rağmen hafta sonu yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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