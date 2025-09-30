Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul güncel hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul güncel hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumuna ilişkin raporu paylaştı. Bugün bazı bölgelerde yağış var. Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

        Giriş: 30.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:59
        1

        Meteoroloji’den il il hava durumu raporu paylaşıldı. Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu raporu

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        3

        İSTANBUL °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 26°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 22°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 26°C

        Az bulutlu

        DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

