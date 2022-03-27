Bugün hava nasıl olacak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, Parçalı bulutlu

DENİZLİ 19°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, Az bulutlu

MANİSA 19°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 11°C, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 11°C, Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 14°C, Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, Çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP 12°C, Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA 14°C, Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam batısı güneydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle 8, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, zamanla batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6, öğle 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Orta Karadeniz'de öğle 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu, yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.