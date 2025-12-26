Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 26 Aralık hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kar yağışı bazı illerde etkili olmaya başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Kış mevsiminin ilk ciddi soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Kuzey Avrupa'dan güneye doğru ilerleyen güçlü bir alçak basınç, Rusya üstünden Kırım'a inerek soğuğu Türkiye'ye getireceğini belirtti. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" İşte 26 Aralık hava durumu tahminleri...
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın ise yurt genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor. 26 Aralık, Düzce, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Van-Ağrı çevresinde kar yağışı bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" 26 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı