Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 26 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 26 Aralık hava durumu tahminleri

        Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kar yağışı bazı illerde etkili olmaya başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Kış mevsiminin ilk ciddi soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Kuzey Avrupa'dan güneye doğru ilerleyen güçlü bir alçak basınç, Rusya üstünden Kırım'a inerek soğuğu Türkiye'ye getireceğini belirtti. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" İşte 26 Aralık hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 01:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın ise yurt genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor. 26 Aralık, Düzce, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Van-Ağrı çevresinde kar yağışı bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" 26 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 9°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        4

        İZMİR 10°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        5

        ANKARA 3°C, 7°C

        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir