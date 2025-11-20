Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde rüzgarlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 20 Kasım Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım Perşembe günü için uyarılarda bulundu. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 20 Kasım Perşembe günü güncel hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı hafif sağanak yağışlı
ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu