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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise şiddetli rüzgarın etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:10
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        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

        Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.

        Hava sıcaklığının da, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 26°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 27°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 28°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Öte yandan rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Gece ve sabah saatlerinde de doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

        Fotoğraf: AA

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