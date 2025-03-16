Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının da, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Parçalı bulutlu 26° Ankara Kısmen Güneşli 27° İzmir Parçalı bulutlu 28° Antalya Parçalı bulutlu 27° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Parçalı bulutlu 29° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 26° Gaziantep Kısmen Güneşli 28° Ağrı Güneşli 14°

Öte yandan rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Gece ve sabah saatlerinde de doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Fotoğraf: AA