Bugün kandil mi? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 yılının ilk kandili olan Berat Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı resmi takvimine göre eda edilecek. Peki Berat Kandili bugün mü? İşte 2021 Dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

İslam dünyasının merakla beklediği Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.

KANDİL NE DEMEKTİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regaibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Reg,ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ