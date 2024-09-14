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        Haberler Bilgi Bugün kandil mi, ne kandili? Mevlid kandili bugün mü, yarın mı, ne zaman?

        Mevlid kandili ne zaman idrak ediliyor? Bugün kandil mi?

        2024 yılının bitmesine aylar kala dini günler listesi de tamamlandı. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre; Mevlid kandili bu yılın son kandili olarak geçiyor. Peki, bugün kandil mi, Mevlid kandili bugün mü? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 07:22 Güncelleme: 14.09.2024 - 07:22
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        2024 yılına bitmesine sadece birkaç ay kaldı bu nedenle Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimi Mevlid Kandili'nin idrak edilmesiyle tamamlanıyor. Peki, bugün kandil mi, Mevlid kandili bugün mü? İşte, detaylar...

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        BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

        Hz. Muhammed'in doğumunun kutlandığı Mevlid kandili, 14 Eylül Cumartesi yani bugün idrak ediliyor. Ayrıca Mevlid kandili, yılın son dini günü olarak eda ediliyor.

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        2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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