Bugün kargolar açık mı? PTT kargo bugün çalıyor mu? Bilindiği üzere bugün resmi tatil... Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş bugün faaileyete göstermeyeceK. Bu nedenle gün içerisinde kargo teslim alacaklar ve kargo göndermek isteyenler merakla başta belirttiğimz soruların cevabını araştırıyor. Pek bugün kargolar açık mı? İşte detaylar...