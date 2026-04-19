        Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 19 Nisan Pazar maç programı

        Futbol tutkunları için heyecan dolu bir pazar günü kapıda! 19 Nisan'da hem Türkiye'de hem Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler sahne alacak. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ederken, Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Avrupa'da ise günün en çok beklenen randevularından biri Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 19 Nisan Pazar maç programı...

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        1

        19 Nisan Pazar günü futbol dünyasında tempo bir an olsun düşmeyecek! Türkiye’den Avrupa’ya uzanan geniş fikstürde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de puan hesaplarının yeniden yapılacağı haftada önemli sınavlar dikkat çekerken, Avrupa sahnesinde de dev ekipler kozlarını paylaşacak. Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya gelirken, İngiltere’de Manchester City - Arsenal mücadelesi zirve yarışına yön verecek. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere adeta şölen yaşatacak. İşte bilgiler...

        2

        19 NİSAN PAZAR BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Süper Lig:

        14:30 Kasımpaşa - Alanyaspor (beIN Sports 1)

        17:00 Samsunspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

        20:00 Trabzonspor - Başakşehir (beIN Sports 1)

        1. Lig:

        Boluspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

        Sipay Bodrum FK - BB Erzurumspor

        Bandırmaspor - Amedspor

        Yeni Çorumspor - Özbelsan Sivasspor

        Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor

        Ümraniyespor - Vanspor

        Esenler Erokspor - Keçiörengücü

        3

        Premier Lig:

        16:00 Everton - Liverpool (Merseyside Derbisi) (beIN Sports 3)

        16:00 Aston Villa - Sunderland

        16:00 Nottingham Forest - Burnley

        18:30 Manchester City - Arsenal

        İtalya - Serie A:

        13:30 Cremonese - Torino

        16:00 Hellas Verona - Milan (S Sport 2)

        19:00 Pisa - Genoa

        21:45 Juventus - Bologna (S Sport 2)

        4

        Fransa - Ligue 1:

        16:00 Monaco - Auxerre

        18:15 Strasbourg Alsace - Stade Rennais

        18:15 Metz - Paris FC

        18:15 Nantes - Stade Brest 29

        21:45 Paris St. Germain - Olympique Lyon (beIN Sports 2)

        Almanya - Bundesliga:

        16:30 Freiburg - Heidenheim

        18:30 Bayern Münih - Stuttgart (beIN Sports 4)

        20:30 Mönchengladbach - Mainz 05

        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt'ta "intihar" ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
