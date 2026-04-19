Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 19 Nisan Pazar maç programı
Futbol tutkunları için heyecan dolu bir pazar günü kapıda! 19 Nisan'da hem Türkiye'de hem Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler sahne alacak. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ederken, Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Avrupa'da ise günün en çok beklenen randevularından biri Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 19 Nisan Pazar maç programı...
19 Nisan Pazar günü futbol dünyasında tempo bir an olsun düşmeyecek! Türkiye’den Avrupa’ya uzanan geniş fikstürde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de puan hesaplarının yeniden yapılacağı haftada önemli sınavlar dikkat çekerken, Avrupa sahnesinde de dev ekipler kozlarını paylaşacak. Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya gelirken, İngiltere’de Manchester City - Arsenal mücadelesi zirve yarışına yön verecek. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere adeta şölen yaşatacak. İşte bilgiler...
19 NİSAN PAZAR BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig:
14:30 Kasımpaşa - Alanyaspor (beIN Sports 1)
17:00 Samsunspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Trabzonspor - Başakşehir (beIN Sports 1)
1. Lig:
Boluspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
Sipay Bodrum FK - BB Erzurumspor
Bandırmaspor - Amedspor
Yeni Çorumspor - Özbelsan Sivasspor
Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor
Ümraniyespor - Vanspor
Esenler Erokspor - Keçiörengücü
Premier Lig:
16:00 Everton - Liverpool (Merseyside Derbisi) (beIN Sports 3)
16:00 Aston Villa - Sunderland
16:00 Nottingham Forest - Burnley
18:30 Manchester City - Arsenal
İtalya - Serie A:
13:30 Cremonese - Torino
16:00 Hellas Verona - Milan (S Sport 2)
19:00 Pisa - Genoa
21:45 Juventus - Bologna (S Sport 2)
Fransa - Ligue 1:
16:00 Monaco - Auxerre
18:15 Strasbourg Alsace - Stade Rennais
18:15 Metz - Paris FC
18:15 Nantes - Stade Brest 29
21:45 Paris St. Germain - Olympique Lyon (beIN Sports 2)
Almanya - Bundesliga:
16:30 Freiburg - Heidenheim
18:30 Bayern Münih - Stuttgart (beIN Sports 4)
20:30 Mönchengladbach - Mainz 05