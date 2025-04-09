Bugün okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe okul var mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle, kar yağışı birçok kentte etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak edilen konular arasında yer aldı. Bu kapsamda 10 Nisan Perşembe günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler valilikler tarafından gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte, bazı kentler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu illerde, okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Valilikler zaman zaman yoğun kar yağışı beklenen illerde okulların tatil ediliğini yaptığı son dakika açıklaması ile duyuruyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte okulların tatil olduğu iller...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Nisan Perşembe gününe ilişkin valiliklerde konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
10 NİSAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun dgüney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Sinop ve Kırıkkale çevreleri, Bursa'nın güneyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Isparta'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Samsun'un Alaçam, Salıpazarı ve Ladik ilçelerinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı, daha düşük rakımlı yerlerde yağmur ve sis etkili oldu. Samsun'da 10 Nisan'da hava gündüz 10 derece gece saatlerinde ise 4 derece olarak seyredecek.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu. Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Ordu'da yarın kar yağışının yerini yağışlı havaya döndürmesi bekleniyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölgede 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesini düşürüyor.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas illerinin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Diyarbakır’ın güney ve doğusu, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Siirt’te güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.