10 NİSAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun dgüney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Sinop ve Kırıkkale çevreleri, Bursa'nın güneyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Isparta'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Samsun'un Alaçam, Salıpazarı ve Ladik ilçelerinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı, daha düşük rakımlı yerlerde yağmur ve sis etkili oldu. Samsun'da 10 Nisan'da hava gündüz 10 derece gece saatlerinde ise 4 derece olarak seyredecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu. Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Ordu'da yarın kar yağışının yerini yağışlı havaya döndürmesi bekleniyor.