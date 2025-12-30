SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede taşımalı eğitime bugün de ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda bugün de eğitim görülmeyecek.

"Taşımalı eğitime" bugün de ara verilecek mahallelere Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Harmantepe ve Hicriye'nin yanı sıra Kırktepe, Kocatöngel, Bıçkıatik ve Eskibıçkı da eklendi.

BOLU

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün de eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

KAMU PERSONELLERİNE İDARİ İZİN

Bolu'da kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Kulp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle bugün de üniversitede eğitim öğretime faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli ve hamile personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.