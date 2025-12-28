Bugün hangi illerde okullar tatil oldu? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan illerin listesi açıklandı!
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası "Bugün okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan illerin listesi...
29 ARALIK PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.
ŞIRNAK
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
KASTAMONU
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
VAN
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle bugün il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
DÜZCE
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.
KARABÜK
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
BOLU
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bugün , 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
YOZGAT
Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle bugün 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
BİTLİS
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının bugün de devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
HAKKARİ
Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında seyredeceği belirtildi. Saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."
BİNGÖL
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında bugün 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
SİNOP
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda risk oluşturabileceği değerlendirilerek 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Ayancık ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitimin tamamen durdurulduğu bildirildi. Merkez ilçe ile birlikte Erfelek, Gerze ve Türkeli'nin bazı bölgelerinde ise taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi. Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği ifade edildi.
Valilik açıklamasında ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
KIRŞEHİR
Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 taşımalı okulda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızlan Ortaokulu ile Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak karar alındığı belirtilen açıklamada, hava şartlarının seyrine göre sürecin yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Ayrıca, veliler ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri de istendi.
ÇANKIRI
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi. Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
AĞRI
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.