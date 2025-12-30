Bugün okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 30 Aralık Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler nereler?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen kar yağışı uyarılarının ardından bugün okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Valilikler tek tek açıklama yaparak kamuoyuna kar tatili olan illeri duyuruyor. Meteoroloji, 30 Aralık 2025 Salı günü havanın daha da soğuyacağını ve kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi. Yetkililer, buzlanma ve don riskine karşı uyarılarda bulunurken, öğrenciler ve veliler tatil kararını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler hangisi? İşte, Valilik ile kar tatili açıklaması ile ilgili son gelişmeler
Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken 30 Aralık Salı bugün okul var mı yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Valilikler resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunurken ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki; bugün okullar tatil mi, 30 Aralık Salı okullar kar tatili mi olacak? İşte kar tatili açıklaması ile ilgili bilgiler
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve milyonlarca öğrencinin merak ettiği "Bugün okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu.
İşte, 30 Aralık 2025 kar tatili olan iller listesi;
KASTAMONU
Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.
Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.
Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" bugün ara verildi.
BOLU
Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün de eğitime ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.
KAMU PERSONELLERİNE İDARİ İZİN
Bolu'da kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi.
Kulp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verildi.
Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle bugün de üniversitede eğitim öğretime faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bugün yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli ve hamile personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ŞIRNAK
Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak.
İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca eğitime ara verilen günlerde malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA
Şırnak Üniversitesince, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ve bugün ara verildiği duyuruldu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan final sınavlarının cumartesi ve pazar gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KARABÜK
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle salı günü okullar tatil edildi.Karabük Valisi Mustafa Yavuz, il genelindeki her tür ve derecedeki okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü,Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün de ara verildiğini duyurdu.
MARDİN
Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle valilik, eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu.
ELAZIĞ
Elazığ’da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.
BATMAN
Batman Valiliği, salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA
Batman Üniversitesi, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından ötürü alınan Senato Kararı doğrultusunda 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim ve öğretime 1 (bir) günlük ara verilmiştir. 30 Aralık 2025 günü yapılması planlanan final sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
SİİRT
Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
DÜZCE
Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
Kaynaşlı ve Yığılca kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.
Paylaşımda, bu kapsamda 2 ilçede tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 30 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bildirildi.
ÇANKIRI
Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görevli hamile personel, engelli çalışanlar ile çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
Öte yandan, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
SİNOP
Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde bugün taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."
BİNGÖL
Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde taşımalı, Kiğı, Karlıova ve Adaklı ilçelerinde tüm eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime 30.12.2025 Salı günü bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Adaklı, Karlıova ve Kiğı kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amacıyla, ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
ARTVİN
Artvin’de etkisini sürdüren kar yağışı, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilave olarak don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Açıklamada ayrıca, Artvin merkez, Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.
RİZE
Rize’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri bulduğu Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.
Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
TUNCELİ
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çok kıymetli hemşehrilerim, (30.12.2025) kaymakamlarımız, milli eğitim müdürlüklerimiz ile meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI! YOĞUN KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
