Bugün okul var mı, yok mu? 15 Tatil uzatıldı mı? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?
İkinci dönemin başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim takviminde açıkça yer almasına rağmen, sosyal medyada dolaşıma giren "tatil uzatıldı" iddiaları öğrenciler ve veliler arasında belirsizliğe neden oldu. Sömestr tatilinin bitimine saatler kala "Bugün okul var mı?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşirken, gözler MEB'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...
15 tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, okulların yeniden açılıp açılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ortaya atılan “20 Şubat’a kadar tatil mi?” soruları kafa karışıklığını artırırken, 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılıp yapılmayacağı sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Eğitim-öğretim takvimine ilişkin net yanıt MEB’in resmi duyurularında aranıyor. İşte güncel bilgiler...
15 TATİL UZATILDI MI?
Sosyal medyada okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar asılsızdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
2 ŞUBAT PAZARTESİ BUGÜN OKUL VAR MI?
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.