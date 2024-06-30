Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran Pazar TV yayın akışı!
Hafta sonu ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağında birbirinden çeşitli yapımlar izleyicilerini bekliyor. Pazar akşamı çeşitli diziler ekrana gelirken Show TV ekranlarında Gerzek Şaban gibi yerli filmler de ekranlardaki yerini alacak. İşte, 30 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı...
Hafta sonu televizyon karşısında keyifli zaman geçirmek isteyenler için farklı yapımlar izleyicileri bekliyor. Pazar akşamı, çeşitli diziler ekrana gelirken, Show TV'de "Gerzek Şaban" gibi yerli filmler de yayınlanacak. İşte, 30 Haziran Pazar günü televizyon programı...
GERZEK ŞABAN
Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Aşk Laftan Anlamaz
08:00 - İstasyon
10:00 - Pazar Sürprizi
13:00 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Gerzek Şaban
21:45 - Kibar Feyzo
23:00 - Gerzek Şaban
01:45 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
03:15 - Ramo
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - ATV'de Hafta Sonu
10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 - Bumblebee
13:45 - Çakallarla Dans 5
15:30 - Alan
19:00 - ATV Ana Haber
20: Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 - Alan
03:00 - Deniz Gelen
05:20 - Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 - Beni Böyle Sev
06:45 - Yedi Numara
07:45 - Yeditepe İstanbul
08:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 - Enine Boyuna
13:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 - Gönül Dağı
18:00 - Ana Haber
19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"
21:00 - Kupa Saati
22: 00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"
00:15 - Müfreze
02:00 - Gönül Dağı
04:35 - Alparslan: Büyük Selçuklu
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - MasterChef Türkiye
13:30 - Komançi İstasyonu
15:00 - Gazete Magazin Yaz
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - Gazete Magazin Yaz
03:30 - Gençlik Rüzgarı
SEN BENİM HER ŞEYİMSİN
Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 - Ekonomi Arası
10:05 - Şevkat Yerimdar
13:00 - Yasak Elma
16:15 - Hudutsuz Sevda
19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Sen Benim Her Şeyimsin
22:15 - Kirli Sepeti
01:00 - Sen Benim Her Şeyimsin
03:15 - Yasak Elma
04:45 - Son Yaz
06:00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Arka Sokaklar
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Pazar
12:45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 - Arda ile Omuz Omuza
14:45 - Yalan
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Turnike
22:45 - Çok Akustik
00:45 - Kapımdaki Casus
02:30 - Güneşin Kızları
04:30 - 5N1K
05:00 - Tatlı İntikam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Pulsar
08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Hanım Köylü
10:30 - Dolunay
12:00 - Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 - Yüksek Sosyete
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
23:15 - İstanbullu Gelin
02:15 - Dolunay
03:30 - Baba Ocağı
04:30 - Türk Müziği
05:30 - Erkenci Kuş