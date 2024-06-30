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        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV'de ne var? İşte, 30 Haziran Pazar televizyon yayın akışı! Gerzek Şaban, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Sen Benim Her Şeyimsin

        Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran Pazar TV yayın akışı!

        Hafta sonu ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağında birbirinden çeşitli yapımlar izleyicilerini bekliyor. Pazar akşamı çeşitli diziler ekrana gelirken Show TV ekranlarında Gerzek Şaban gibi yerli filmler de ekranlardaki yerini alacak. İşte, 30 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:58
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        Hafta sonu televizyon karşısında keyifli zaman geçirmek isteyenler için farklı yapımlar izleyicileri bekliyor. Pazar akşamı, çeşitli diziler ekrana gelirken, Show TV'de "Gerzek Şaban" gibi yerli filmler de yayınlanacak. İşte, 30 Haziran Pazar günü televizyon programı...

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        GERZEK ŞABAN

        Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        08:00 - İstasyon

        10:00 - Pazar Sürprizi

        13:00 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 - Gerzek Şaban

        21:45 - Kibar Feyzo

        23:00 - Gerzek Şaban

        01:45 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        03:15 - Ramo

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        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 - ATV'de Hafta Sonu

        10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 - Bumblebee

        13:45 - Çakallarla Dans 5

        15:30 - Alan

        19:00 - ATV Ana Haber

        20: Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 - Alan

        03:00 - Deniz Gelen

        05:20 - Kalp Yarası

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        04:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:00 - Beni Böyle Sev

        06:45 - Yedi Numara

        07:45 - Yeditepe İstanbul

        08:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 - Enine Boyuna

        13:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:25 - Gönül Dağı

        18:00 - Ana Haber

        19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"

        21:00 - Kupa Saati

        22: 00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"

        00:15 - Müfreze

        02:00 - Gönül Dağı

        04:35 - Alparslan: Büyük Selçuklu

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        TV 8 YAYIN AKIŞI

        07:00 - Tuzak

        08:00 - Türkiye'nin Doktorları

        09:00 - Gençlik Rüzgarı

        10:00 - MasterChef Türkiye

        13:30 - Komançi İstasyonu

        15:00 - Gazete Magazin Yaz

        20:00 - MasterChef Türkiye

        00:15 - Gazete Magazin Yaz

        03:30 - Gençlik Rüzgarı

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        SEN BENİM HER ŞEYİMSİN

        Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 - Ekonomi Arası

        10:05 - Şevkat Yerimdar

        13:00 - Yasak Elma

        16:15 - Hudutsuz Sevda

        19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 - Sen Benim Her Şeyimsin

        22:15 - Kirli Sepeti

        01:00 - Sen Benim Her Şeyimsin

        03:15 - Yasak Elma

        04:45 - Son Yaz

        06:00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Arka Sokaklar

        08:30 - Konuştukça

        09:45 - Magazin D Pazar

        12:45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 - Arda ile Omuz Omuza

        14:45 - Yalan

        18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 - Turnike

        22:45 - Çok Akustik

        00:45 - Kapımdaki Casus

        02:30 - Güneşin Kızları

        04:30 - 5N1K

        05:00 - Tatlı İntikam

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        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Pulsar

        08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 - Hanım Köylü

        10:30 - Dolunay

        12:00 - Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:15 - Yüksek Sosyete

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

        23:15 - İstanbullu Gelin

        02:15 - Dolunay

        03:30 - Baba Ocağı

        04:30 - Türk Müziği

        05:30 - Erkenci Kuş

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