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        Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? 20 Haziran tv yayın akışı

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada 21 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Haziran tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:18
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        Sabah, öğle ve akşam kuşağında yer alan dizi, film ve programları merak eden izleyiciler 21 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol etmeye başladı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacakken yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 21 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı...

        2

        Atv Yayın Akışı

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor / Yabancı Sinema

        11:45 Aile Saadeti (1. Bölüm)

        14:40 Ölümlü Dünya / Yerli Sinema

        16:40 Güven Bana

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti (1. Bölüm)

        23:00 Panama / Yabancı Sinema

        00:50 Güven Bana

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Show TV Yayın Akışı

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

        08:00 Kadifeden Kesesi

        10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

        13:00 Uyanık Gazeteci

        15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

        20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

        23:45 Uyanık Gazeteci

        01:45 Adam ve Çocuk

        04:00 Kızılcık Şerbeti (Alt Yazılı)

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Star TV Yayın Akışı

        07:00 İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)

        09:00 Hanım Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)

        12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        14:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        19:00 Star Haber (Canlı)

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Senede Bir Gün

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar)

        05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Kanal D Yayın Akışı

        07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

        13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

        14:00 Password (Tekrar)

        16:00 Eşref Rüya (Tekrar)

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        23:30 Çember: Kalpsiz

        01:30 Yargı (Tekrar)

        03:45 Müzik Arası

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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