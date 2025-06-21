Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? 20 Haziran tv yayın akışı
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada 21 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Haziran tv yayın akışı
Sabah, öğle ve akşam kuşağında yer alan dizi, film ve programları merak eden izleyiciler 21 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol etmeye başladı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacakken yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 21 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı...
Atv Yayın Akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor / Yabancı Sinema
11:45 Aile Saadeti (1. Bölüm)
14:40 Ölümlü Dünya / Yerli Sinema
16:40 Güven Bana
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti (1. Bölüm)
23:00 Panama / Yabancı Sinema
00:50 Güven Bana
Show TV Yayın Akışı
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 Uyanık Gazeteci
15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45 Uyanık Gazeteci
01:45 Adam ve Çocuk
04:00 Kızılcık Şerbeti (Alt Yazılı)
Star TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)
09:00 Hanım Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Senede Bir Gün
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar)
05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 Password (Tekrar)
16:00 Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Kalpsiz
01:30 Yargı (Tekrar)
03:45 Müzik Arası
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