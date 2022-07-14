15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelişiyle birlikte "15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi?" sorusu gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle hastane, postane, bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermedi. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İşte, 14-15 Temmuz bankaların çalışma durumu detayları...