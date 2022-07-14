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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi?

15 Temmuz banka çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 9 ile 12 Temmuz günleri arasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankaların 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı sorgulanıyor. İşte, Bugün ve yarın bankaların çalışma durumu ve saatleri...

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  • Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 14 - 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelişiyle birlikte "15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi?" sorusu gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle hastane, postane, bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermedi. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İşte, 14-15 Temmuz bankaların çalışma durumu detayları...
  • Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 14 - 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

    BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

    Bankalar, Kurban Bayramı'nın ardından 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam ediyor.
  • Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 14 - 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

    YARIN 15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Resmi tatil günlerinde hizmet vermeyen bankalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9 ile 12 Temmuz günleri arasında kapalıydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar hizmet vermeyecek.
  • Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 14 - 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

    15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

    Bankalar arasında gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilebilecek. EFT ve havale işlemleri için mesai saatleri beklenirken FAST anlaşmalı bankalarda 7 gün 24 saat para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.
  • Bugün ve yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 14 - 15 Temmuz 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

    BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    15 Temmuz'da hizmet vermeyecek olan bankaların 18 Temmuz Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

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