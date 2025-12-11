Bugünkü maçlar 11 Aralık 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 11 Aralık 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise beşinci hafta heyecanı yaşanacak. İki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Aralık 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...
11 Aralık 2025 maç programı ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise altıncı hafta maçları oynanacak. 11 Aralık Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Aralık 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!
UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise altıncı hafta maçları yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvalarında bugün toplam 36 maç oynanacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Brann-Fenerbahçe maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak.
Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod’un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jérémy Stinat olacak.
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor-AEK maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe yani bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.
11 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR
UEFA Avrupa Ligi
20.45 Young Boys-Lille
20.45 Nice-Braga
20.45 Midtjylland-Genk
20.45 Utrecht-Nottingham Forest
20.45 Ludogorets-PAOK
20.45 Ferencvaros-Rangers
20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis
20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız
23.00 FCSB-Feyenoord
23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)
23.00 Freiburg-Salzburg
23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen
23.00 Celtic-Roma
23.00 Lyon-Go Ahead Eagles
23.00 Celta Vigo-Bologna
23.00 Basel-Aston Villa
23.00 Porto-Malmö
UEFA Konferans Ligi
20.45 Breidablik-Shamrock Rovers
20.45 Drita-AZ Alkmaar
20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev
20.45 Hacken-AEK Larnaca
20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano
20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava
20.45 Noah-Legia Varşova
20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)
20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag
23.00 Aberdeen-RC Strasbourg
23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk
23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports
23.00 Lech Poznan-Mainz 05
23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc
23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar
23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia
23.00 Rijeka-Celje
23.00 Shelbourne-Crystal Palace
EuroLeague
22:05 Makkabi Tel Aviv-Lyon-Villeurbanne
22:30 Olimpia Milano-Panathinaikos
22:30 Valensiya-Anadolu Efes
22:45 Paris-Žalgiris
23:00 Real Madrid-Baskonya