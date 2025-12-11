11 Aralık 2025 maç programı ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise altıncı hafta maçları oynanacak. 11 Aralık Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Aralık 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.