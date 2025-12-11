Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 11 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde günün maçları!

        Bugünkü maçlar 11 Aralık 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 11 Aralık 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise beşinci hafta heyecanı yaşanacak. İki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Aralık 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Giriş: 11.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:00
        1

        11 Aralık 2025 maç programı ile bugünkü mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise altıncı hafta maçları oynanacak. 11 Aralık Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Aralık 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        2

        UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

        UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise altıncı hafta maçları yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvalarında bugün toplam 36 maç oynanacak.

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.

        Samsunspor, Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

        3

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Brann-Fenerbahçe maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak.

        Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod’un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jérémy Stinat olacak.

        4

        SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Samsunspor-AEK maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe yani bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

        5

        11 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR

        UEFA Avrupa Ligi

        20.45 Young Boys-Lille

        20.45 Nice-Braga

        20.45 Midtjylland-Genk

        20.45 Utrecht-Nottingham Forest

        20.45 Ludogorets-PAOK

        20.45 Ferencvaros-Rangers

        20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis

        20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız

        23.00 FCSB-Feyenoord

        6

        23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)

        23.00 Freiburg-Salzburg

        23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen

        23.00 Celtic-Roma

        23.00 Lyon-Go Ahead Eagles

        23.00 Celta Vigo-Bologna

        23.00 Basel-Aston Villa

        23.00 Porto-Malmö

        7

        UEFA Konferans Ligi

        20.45 Breidablik-Shamrock Rovers

        20.45 Drita-AZ Alkmaar

        20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev

        20.45 Hacken-AEK Larnaca

        20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano

        20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava

        20.45 Noah-Legia Varşova

        20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)

        20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag

        8

        23.00 Aberdeen-RC Strasbourg

        23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk

        23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports

        23.00 Lech Poznan-Mainz 05

        23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc

        23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar

        23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia

        23.00 Rijeka-Celje

        23.00 Shelbourne-Crystal Palace

        9

        EuroLeague

        22:05 Makkabi Tel Aviv-Lyon-Villeurbanne

        22:30 Olimpia Milano-Panathinaikos

        22:30 Valensiya-Anadolu Efes

        22:45 Paris-Žalgiris

        23:00 Real Madrid-Baskonya

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
