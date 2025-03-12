Bugünkü maçlar 12 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
12 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün Lille, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSV gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mart 2025 bugünün maç takvimi ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
12 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bugün Real Madrid, Borussia Dortmund, PSV, Atletico Madrid, Lille gibi güçlü takımlar mücade edecek. Devler Ligi’ndeki kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 12 Mart 2025 bugünkü maç programı…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 12 Mart Çarşamba bugün 4 karşılaşma oynanacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarında rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
DEVLER LİGİ'NDE İLK ÇEYREK FİNALİSTLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) oldu.
12 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU
20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1) TRT 1
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1) TRT 1
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2) tabii Spor
23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1) tabii Spor
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU
13:00 Gwangju-Vissel Kobe
13:00 Kawasaki F.-S. Shenhua
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 – ÇEYREK FİNAL
15:00 Lion City-S. Hiroshima
21:00 Sharjah-Al Ahli
A LİG
11:00 Melbourne City-Newcastle
CHAMPİONSHİP
22:45 Hull City-Oxford Utd
22:45 Leeds United-Millwall
22:45 Portsmouth-Plymouth
22:45 Watford-Swansea City
23:00 Stoke City-Blackburn
SÜPER KUPA - FİNAL
03:00 ERT V. Sarsfield-C. Cordoba
KUPA - BÖLGESEL LİG YOLU - ÇEYREK FİNAL 2. TUR
16:00 Akron-S. Moskova
16:00 Ural-Rubin Kazan