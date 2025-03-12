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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 12 MART 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 12 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        12 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün Lille, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSV gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mart 2025 bugünün maç takvimi ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:49
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        12 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bugün Real Madrid, Borussia Dortmund, PSV, Atletico Madrid, Lille gibi güçlü takımlar mücade edecek. Devler Ligi’ndeki kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 12 Mart 2025 bugünkü maç programı…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı devam ediyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 12 Mart Çarşamba bugün 4 karşılaşma oynanacak.

        "Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarında rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

        3

        DEVLER LİGİ'NDE İLK ÇEYREK FİNALİSTLER

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

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        12 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU

        20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1) TRT 1

        23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1) TRT 1

        23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2) tabii Spor

        23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1) tabii Spor

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        AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU

        13:00 Gwangju-Vissel Kobe

        13:00 Kawasaki F.-S. Shenhua

        6

        AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 – ÇEYREK FİNAL

        15:00 Lion City-S. Hiroshima

        21:00 Sharjah-Al Ahli

        7

        A LİG

        11:00 Melbourne City-Newcastle

        8

        CHAMPİONSHİP

        22:45 Hull City-Oxford Utd

        22:45 Leeds United-Millwall

        22:45 Portsmouth-Plymouth

        22:45 Watford-Swansea City

        23:00 Stoke City-Blackburn

        9

        SÜPER KUPA - FİNAL

        03:00 ERT V. Sarsfield-C. Cordoba

        KUPA - BÖLGESEL LİG YOLU - ÇEYREK FİNAL 2. TUR

        16:00 Akron-S. Moskova

        16:00 Ural-Rubin Kazan

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