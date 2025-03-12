12 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bugün Real Madrid, Borussia Dortmund, PSV, Atletico Madrid, Lille gibi güçlü takımlar mücade edecek. Devler Ligi’ndeki kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 12 Mart 2025 bugünkü maç programı…