Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 22 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague ve Avrupa Ligi’nde günün maçları!

        Bugünkü maçlar 22 Ocak 2026 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci hafta heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında toplam 18 maç oynanacak. Ligdeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de ise 6 maç yapılacak. Anadolu Efes Olimpiakos ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak 2026 EuroLeague ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        22 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile mücadele edecek. Fenerbahçe-Aston Villa maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Basketbolseverler de EuroLeague maçlarına odaklandı. Anadolu Efes, ligin 24. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi.

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 22 Ocak Perşembe günü yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında bugün toplam 18 maç oynanacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ligin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Aston Villa maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        4

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi

        20:45 Fenerbahçe-Aston Villa (TRT1)

        20:45 Viktoria Plzen-Porto (Tabii Spor 2)

        20:45 Bologna-Celtic (Tabii Spor 1)

        20:45 Feyenoord-Sturm Graz (Tabii Spor 5)

        5

        20:45 Brann-Midtjylland (Tabii Spor 3)

        20:45 Young Boys-Lyon (Tabii Spor 1)

        20:45 Malmö FF-Kızılyıldız

        20:45 PAOK-Real Betis (Tabii Spor 4)

        20:45 Freiburg-Maccabi Tel Aviv

        6

        23:00 Salzburg-Basel

        23:00 Rangers-Ludogorets

        23:00 Nice-Go Ahead Eagsles

        23:00 Utrecht-Genk (Tabii Spor 5)

        23:00 Ferencvaros-Panathinaikos (Tabii Spor 3)

        7

        23:00 Roma-Stuttgart (Tabii Spor 1)

        23:00 Celta Vigo-Lille (TRT Tabii Spor)

        23:00 Braga-Nottingham Forest (Tabii Spor 2)

        23:00 Dinamo Zagreb-FCSB (Tabii Spor 4)

        8

        EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes-Olimpiakos

        22:05 Makkabi Tel Aviv-Panathinaikos

        22:30 Olimpia Milano-Žalgiris

        22:30 Bayern-Valensiya

        22:45 Real Madrid-Monako

        23:00 Paris-Dubai Basketball

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması