        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 26 EYLÜL 2025 || Süper Lig'de 7. hafta başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç programı 26 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        26 Eylül Cuma gününün maç takvimi bellli oldu. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Öte yandan İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi ve Championship'te birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Giriş: 26.09.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:27
        1

        26 Eylül Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 7. hafta başlayacak. Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ayrıca LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi ve Championship’te de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Eylül 2025 günün maç takvimi...

        2

        26 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20:00 Alanyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

        3

        İspanya - LaLiga

        22:00 Girona - Espanyol

        4

        Fransa - Ligue 1

        21:45 RC Strasbourg - Marsilya

        5

        Almanya - Bundesliga

        21:30 Bayern Münih - Werder Bremen

        6

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:35 Al Hazm - Al Ahli Jeddah

        18:40 Damac FC - Al Ettifaq

        21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr

        7

        Hollanda Eredivisie

        21:00 Twente - F. Sittard

        8

        Portekiz Süper Ligi

        22:15 Benfica - Gil Vicente

        Championship

        22:00 West Bromwich - Leicester City

