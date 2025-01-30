Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 30 OCAK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 30 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        30 Ocak 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlarile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak 18 karşılaşma ile sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda tur atlayacak ve veda edecek takımlar belli olacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç bilgileri dahil olmak üzere 30 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Ocak 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 18 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra gibi Olympiakos, Tottenham, Athletic Bilbao, Manchester United gibi dev kulüpler sahaya çıkacak. Bugün alınacak sonuçlara göre üst tura yükselecek takımlar netlik kazanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2025 bugünkü maç programı…

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON HAFTA MAÇLARI BUGÜN YAPILACAK

        UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları, 30 Ocak Perşembe bugün oynanacak ve tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında bugün oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

        Bu gece alınan sonuçlara göre üst tura yükselen takımların yanı sıra yeni formata göre Avrupa Ligi’ne veda edecek takımlar belli olacak.

        3

        TEMSİLCİLERİMİZ 8. HAFTA MAÇLARI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

        Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

        Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak.

        4

        CANLI YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU

        Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan, Ajax-Galatasaray maçı TRT 1'den, Twente-Beşiktaş maçı ise TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

        Öte yandan tüm maçlar TABİİ SPOR 1'den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.

        5

        30 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa Ligi'nde tamamı saat 23.00'te oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

        Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe - TRT Spor

        Twente (Hollanda)-Beşiktaş - TRT Spor Yıldız

        Ajax (Hollanda)-Galatasaray - TRT 1

        FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere) - TABİİ Spor

        Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya) - TABİİ Spor 2

        Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz) - TABİİ Spor 3

        Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç) - TABİİ Spor 4

        Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya) - TABİİ Spor 5

        Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya) - TABİİ Spor 6

        6

        Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

        7

        SUUDI ARABİSTAN - PRO LİG

        17:00 Al Orubah - Al Ahli Jeddah

        18:15 Al Riyadh - Al Wahda

        20:00 Al Raed - Al Nassr

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?