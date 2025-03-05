Bugünkü maçlar 5 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk aşaması bugün oynanacak 4 karşılaşma ile sona erecek. Bu turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Mart 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
5 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Inter, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Barcelona gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçları sonrasında çeyrek finale kalan 8 takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise bugünkü maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Mart 2025 maç fikstürü…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 5 Mart Çarşamba bugün toplam 4 karşılaşma oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.
RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Turun rövanş maçları, 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
5 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya) TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere) tabii Spor
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) tabii Spor 1
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya) TRT 1
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Keçiören – Erokspor
16.00 Çorum – Boluspor
16.00 Şanlıurfa – Adanaspor
20.30 Karagümrük – Bandırmaspor