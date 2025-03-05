5 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Inter, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Barcelona gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçları sonrasında çeyrek finale kalan 8 takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise bugünkü maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Mart 2025 maç fikstürü…