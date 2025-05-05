Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Trendyol Süper Lig'in 34. haftası İstanbul'da kapanıyor. Haftanın son maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Premier Lig, Seria A ve La Liga’da da birbirinden çekişmeleri karşılaşmalar oynanacak. Bu akşam yapılacak maçları kaçırmamak isteyenler ise bu noktada "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ile karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları...