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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 5 NİSAN 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 5 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugünkü maçlar 5 Nisan 2025 Cumartesi programı belli oldu. Buna göre bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 5 Nisan 2025 Bugünkü maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 09:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:03
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        1

        5 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Rizespor Sivasspor ile Başakşehir Konyaspor ile Antalyaspor Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. La Liga’da ise Real Madrid ile Valencia mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…

        2

        5 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (beIN Sports 1)

        16.00 RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

        19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

        3

        TFF 1. LİG

        13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

        19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        4

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        14.30 Everton-Arsenal (beIN Sports 3)

        17.00 West Ham United-Bournemouth (beIN Sports MAX 2)

        17.00 Ipswich Town-Wolverhampton (beIN CONNECT)

        17.00 Crystal Palace-Brighton (beIN Sports 3)

        19.30 Aston Villa-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

        5

        İSPANYA LA LİGA

        15.00 Girona-Deportivo Alaves (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        17.15 Real Madrid-Valencia (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        19.30 Mallorca-Celta Vigo (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        22.00 Barcelona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        6

        ALMANYA BUNDESLİGA

        16.30 Mainz 05-Holstein Kiel (beIN CONNECT)

        16.30 Heidenheim-Bayer Leverkusen (beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1)

        16.30 Freiburg-Borussia Dortmund (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 2)

        16.30 Bochum-Stuttgart (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 4)

        16.30 RB Leipzig-Hoffenheim (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 3)

        19.30 Werder Bremen-Eintracht Frankfurt (beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 1)

        7

        FRANSA LİGUE 1

        18.00 PSG-Angers (beIN Sports 4)

        20.00 Brest-Monaco (beIN Sports 4)

        22.05 Lyon-Lille (beIN Sports 4)

        8

        İTALYA SERİE A

        16.00 Monza-Como (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        19.00 Parma-Inter (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        21.45 Milan-Fiorentina (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

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