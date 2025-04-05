CHP Olağanüstü Kurultayı tarihi ve saati 2025: CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta, adaylar kimler?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı için geri sayım başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı Türkiye'ye ilan ederiz" açıklamasında bulunmuştu. CHP Olağanüstü Kurultayı tarihi ve saati 2025 belli oldu. Peki, CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak, adaylar kimler? İşte 2025 CHP Olağanüstü Kurultayı günü ve saati hakkında bilgiler...
Bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için geri sayım devam ediyor. CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. Peki CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta? CHP Olağanüstü Kurultayı nerede yapılacak, adaylar kimler? İşte 2025 CHP Olağanüstü Kurultayı günü ve saati...
CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün 48. maddesinin verdiği yetkiyle toplanma çağrısı yaptığı olağanüstü kurultay için geri sayım başladı.
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'daki Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı aynı gün ve yerde saat 13.00'te yapılacak.
GENEL BAŞKAN İLE PM VE YDK ÜYELERİ SEÇİLECEK
CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.
ADAYLAR KİMLER, KILIÇDAROĞLU ADAY MI?
Özgür Özel'in rakibi belli oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayda Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZA VERMESİ GEREKİYOR
CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.
Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.
Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.
CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.
Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.
KURULTAY NE DEMEK?
Eş anlamı "kongre" olan kurultay, bir derneğin, bir kurumun veya bir siyasal partinin temel işlerinin görüşüldüğü, belli süreçlerle veya gerektikçe yapılan genel toplantıdır. Kurultay, tarih terimine göre eski Türk devletlerinde, ileri gelenlerin katılımı ile birlikte gerçekleştirilen, temel sorunları görüşerek karara bağlamak amacıyla yapılan toplantıyı ifade etmektedir.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?
Olağanüstü kurultaylar, genellikle parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebi üzerine veya parti yönetiminin kararıyla, önemli kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.
Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda, normalde belirli aralıklarla yapılan olağan kurultay dışında, acil durumlarda veya özel bir gündemle toplanan genel kuruldur.
Parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebiyle veya parti yönetiminin kararıyla toplanabilir. Genellikle yönetim değişikliği, tüzük değişikliği, önemli stratejik kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.