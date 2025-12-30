Bugünkü maç takvimi 30 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
30 Aralık 2025 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Günün maç takviminde hem futbol hem basketbol mücadeleleri yer alıyor. İngiltere Premier Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig'de zorlu karşılaşmalar oynanacak. EuroLeague'de 19. haftanın perdesi açılacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko Baskonia'ya konuk olacak, Anadolu Efes ise evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...
30 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İngiltere Premier Lig
22:30 Chelsea-Bournemouth (beIN Sports 2)
22:30 Nottingham Forest-Everton (beIN Sports MAX 2)
22:30 Burnley-Newcastle United (beIN Sports 5)
22:30 West Ham United-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 1)
23:15 Arsenal-Aston Villa (beIN Sports 3)
23:15 Manchester United-Wolverhampton (beIN Sports 4)
Afrika Uluslar Kupası - Grup C
19:00 Tanzanya-Tunus (Exxen)
19:00 Uganda-Nijerya (Exxen)
Afrika Uluslar Kupası - Grup D
22:00 Benin-Senegal (Exxen)
22:00 Botsvana-D.Kongo Cumhuriyeti (Exxen)
İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final
23:00 Arsenal-Crystal Palace (EXXEN)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:30 Al Ahli Jeddah-Al Fayha
20:30 Al Ettifaq-Al Nassr (TRT Spor)
20:30 Al Akhdoud-Damac FC