        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 30 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç takvimi 30 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        30 Aralık 2025 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Günün maç takviminde hem futbol hem basketbol mücadeleleri yer alıyor. İngiltere Premier Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig'de zorlu karşılaşmalar oynanacak. EuroLeague'de 19. haftanın perdesi açılacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko Baskonia'ya konuk olacak, Anadolu Efes ise evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi yayınlandı. İngiltere Premier Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig’de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. EuroLeague’de ise 19. hafta mücadeleleri başlayacak. Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ve Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı için heyecan dorukta. Peki bugün hangi maç, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte 30 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri…

        2

        30 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        İngiltere Premier Lig

        22:30 Chelsea-Bournemouth (beIN Sports 2)

        22:30 Nottingham Forest-Everton (beIN Sports MAX 2)

        22:30 Burnley-Newcastle United (beIN Sports 5)

        22:30 West Ham United-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 1)

        23:15 Arsenal-Aston Villa (beIN Sports 3)

        23:15 Manchester United-Wolverhampton (beIN Sports 4)

        3

        Afrika Uluslar Kupası - Grup C

        19:00 Tanzanya-Tunus (Exxen)

        19:00 Uganda-Nijerya (Exxen)

        4

        Afrika Uluslar Kupası - Grup D

        22:00 Benin-Senegal (Exxen)

        22:00 Botsvana-D.Kongo Cumhuriyeti (Exxen)

        5

        İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final

        23:00 Arsenal-Crystal Palace (EXXEN)

        6

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:30 Al Ahli Jeddah-Al Fayha

        20:30 Al Ettifaq-Al Nassr (TRT Spor)

        20:30 Al Akhdoud-Damac FC

        7

        EuroLeague

        22:05 Hapoel Tel Aviv-Žalgiris

        22:15 Lyon-Villeurbanne-Paris

        22:30 Valensiya-Partizan

        22:30 Barcelona-Monaco

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
