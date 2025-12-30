30 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi yayınlandı. İngiltere Premier Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig’de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. EuroLeague’de ise 19. hafta mücadeleleri başlayacak. Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ve Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı için heyecan dorukta. Peki bugün hangi maç, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte 30 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri…