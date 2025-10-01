1 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta bugün sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu akşam tam 9 maç oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler, 1 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…