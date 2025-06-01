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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Haziran Pazartesi günün maç takvimi

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 1 Haziran Pazartesi günün maç programı belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:02
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        1

        1 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 1 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        Süper Lig

        19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (beIN Sports 2)

        19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (beIN Sports 1)

        3

        Nesine 2. Lig Play-Off Final

        20.00 Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrolspor (HT Spor)

        4

        Portekiz Premier Lig Play out Final

        21.45 Vizela- AVS (Yayıncı kanal bulunmuyor)

        5

        İspanya La Liga 2

        19.30 Almeira- Tenerife (S Sport Konferans)

        19.30 Cartagena- Mirandes (S Sport Konferans)

        19.30 Deportivo- Elche (S Sport Konferans)

        19.30 Huesca- Eldense (S Sport Konferans)

        6

        19.30 Levante- Eibar (S Sport Konferans)

        19.30 R. Santander- Granada (S Sport Konferans)

        19.30 Real Oviedo- Cadiz (S Sport Konferans)

        19.30 Cordoba- Alcabete (S Sport Konferans)

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