14 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Slovakya-Kuzey İrlanda, Finlandiya-Malta ve Cebelitarık-Karadağ maçları grupların kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. EuroLeague’de ise heyecan dolu mücadeleler basketbolseverleri bekliyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...