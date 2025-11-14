Televizyonda her gün birbirinden farklı program, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası sonrası kanallar iki gündür dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorularına yanıt arıyor. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…