        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 14 KASIM 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı? TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Kasım 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

        Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. Bu nedenle izleyiciler ''Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyonda her gün birbirinden farklı program, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası sonrası kanallar iki gündür dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorularına yanıt arıyor. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…

        2

        BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

        Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerini iptal edildi.

        Gözler ise bugüne çevrildi. Kanalların 14 Kasım Cuma TV yayın akışı paylaşıldı. Yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri ile yayınlanacağı belirtildi.

        Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…

        3

        İŞTE KANAL KANAL 14 KASIM 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı

        05.35 Hayallerinin Peşinde

        06.25 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

        07.40 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Kanatlarını Aç

        15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        18.00 Yurda Dönüş

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02.50 Taşacak Bu Deniz

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Kod 355

        22.30 Kod 355

        00.45 Çarpıntı

        03.00 Yüksek Sosyete

        05.00 Söz

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        00.15 Eşref Rüya

        02.30 Poyraz Karayel

        04.30 Üç Kız Kardeş

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Ölümcül Çarpışma

        22.20 Kuruluş Orhan

        01.20 Gözleri KaraDeniz

        04.00 Kardeşlerim

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sahtekarlar

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Ben Onun Annesiyim

        23.45 Ben Leman

        02.30 Sahtekarlar

        04.45 Kefaret

        06.00 Karagül

        8

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Bu Sabah

        10.00 Sandık Kokusu

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti

        00.15 Veliaht

        02.45 Bereketli Topraklar

        9

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        13.15 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
