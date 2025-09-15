Bugünkü maç takvimi 15 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?
Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, La Liga, Seria A, AFC Şampiyonlar Ligi Elit maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 15 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 15 Eylül 2025 Pazartesi bugünkü maçlar listesi.
Günün maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Seria A, AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Süper Lig'de 5. hafta perdesi, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ile kapanacak. İşte, 15 Eylül 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
15 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
Trendoyol 1. Lig
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)
La Liga
22.00 Espanyol-Mallorca (S Sport)
Serie A
19.30 Hellas Verona-Cremonese (S Sport 2,Tivibu Spor 1)
21.45 Como-Genoa (S Sport 2, Tivibu Spor 1)
AFC Şampiyonlar Ligi Elit - Batı Grubu
16.45 Al Sharjah-Al Gharafa
19.00 Al Wahda-Al Ittihad
21.15 Al Ahli-Nasaf Qarshi
21.15 Al Shorta-Al Sadd