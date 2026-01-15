Bugünkü maçlar 15 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün hem futbolda hem de basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar var. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, Bundesliga, Hollanda Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Kral Kupası maçları oynanacak. EuroLeague'in 22. haftası ise basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
15 Ocak 2026 maç fikstürü belli oldu. Bugün futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, Bundesliga, Hollanda Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Basketbolseverleri de heyecan dolu mücadeleler bekliyor. EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes Baskonia karşısında parkeye çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ocak 2026 maç fikstürü…
15 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - C Grubu
13:00 Erzurumspor FK-Rizespor (A Spor)
20:30 Beşiktaş-Keçiörengücü (ATV)
Ziraat Türkiye Kupası - B Grubu
15:30 Eyüpspor- Iğdır FK (A Spor)
18:00 Bodrum FK-Konyaspor (A Spor)
İtalya Serie A
20:30 Hellas Verona-Bologna (S Sport 2)
22:45 Como 1907-AC Milan (S Sport 2)
Almanya Bundesliga
22:30 Augsburg-Union Berlin (S Sport +)
Hollanda Kupası
20:45 Heerenveen-Waalwijk
23:00 S. Rotterda-Volendam
Belçika Kupası
22:30 Anderlecht-KAA Gent
İspanya Kral Kupası
23:00 Santander-Barcelona (S Sport +)
23:00 Burgos-Valencia (S Sport +)
EuroLeague
19:00 Dubai Basketball-Virtus Bologna
20:30 Anadolu Efes-Baskonia (S Sport +)
21:30 Bayern-Panathinaikos
22:05 Makkabi Tel Aviv-Zalgiris
22:30 Olimpia Milano-Kızılyıldız
22:45 Paris-Monako