15 Ocak 2026 maç fikstürü belli oldu. Bugün futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, Bundesliga, Hollanda Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Basketbolseverleri de heyecan dolu mücadeleler bekliyor. EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes Baskonia karşısında parkeye çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ocak 2026 maç fikstürü…