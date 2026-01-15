Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 15 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün hem futbolda hem de basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar var. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, Bundesliga, Hollanda Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Kral Kupası maçları oynanacak. EuroLeague'in 22. haftası ise basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 Ocak 2026 maç fikstürü belli oldu. Bugün futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, Bundesliga, Hollanda Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Basketbolseverleri de heyecan dolu mücadeleler bekliyor. EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes Baskonia karşısında parkeye çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ocak 2026 maç fikstürü…

        2

        15 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası - C Grubu

        13:00 Erzurumspor FK-Rizespor (A Spor)

        20:30 Beşiktaş-Keçiörengücü (ATV)

        3

        Ziraat Türkiye Kupası - B Grubu

        15:30 Eyüpspor- Iğdır FK (A Spor)

        18:00 Bodrum FK-Konyaspor (A Spor)

        4

        İtalya Serie A

        20:30 Hellas Verona-Bologna (S Sport 2)

        22:45 Como 1907-AC Milan (S Sport 2)

        5

        Almanya Bundesliga

        22:30 Augsburg-Union Berlin (S Sport +)

        6

        Hollanda Kupası

        20:45 Heerenveen-Waalwijk

        23:00 S. Rotterda-Volendam

        7

        Belçika Kupası

        22:30 Anderlecht-KAA Gent

        8

        İspanya Kral Kupası

        23:00 Santander-Barcelona (S Sport +)

        23:00 Burgos-Valencia (S Sport +)

        9

        EuroLeague

        19:00 Dubai Basketball-Virtus Bologna

        20:30 Anadolu Efes-Baskonia (S Sport +)

        21:30 Bayern-Panathinaikos

        22:05 Makkabi Tel Aviv-Zalgiris

        22:30 Olimpia Milano-Kızılyıldız

        22:45 Paris-Monako

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!