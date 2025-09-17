Habertürk
Habertürk
        Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi yanı sıra Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da kritik mücadeleler var. Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı da bugün oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Giriş: 17.09.2025 - 08:39 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:39
        17 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadeleleri devam ediyor. Bugün 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 6 maç yapılacak. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da kritik mücadeleler oynanacak. Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için heyecan dorukta. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Eylül 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...

        17 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (beIN SPORTS 1)

        20.00 Karagümrük-Başakşehir (beIN SPORTS 3)

        20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (beIN SPORTS 2)

        UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması

        19.45 Olympiakos-Pafos (tabii)

        19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt (TRT Spor)

        22:00 Ajax-Inter (TRT 1)

        22:00 Bayern Münih-Chelsea (tabii)

        22:00 Liverpool-Atletico Madrid (tabii)

        22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta (tabii)

        Ziraat Türkiye Kupası - 2. Eleme Turu

        14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

        14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

        14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

        14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

        14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

        14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

        15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

        15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (General Basri Saran)

        15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat açıklanmadı)

        15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat açıklanmadı)

        15.00 Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

        15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)

        15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (Gazi)

        15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

        15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

        15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke)

        15.00 Kütahyaspor-Altınordu (Dumlupınar Stadyumu)

        15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)

        15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

        16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

        18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

        19.00 Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

        19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

        19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

        19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

        19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

        19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

        19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

        Eredivisie

        21.00 Feyenoord-F. Sittard

        Lig Kupası - 3. Tur

        22.00 Swansea City-Nottingham Forest

        2025 Dünya Şampiyonası - G Grubu

        09.00 Türkiye-Kanada (TRT Spor)

