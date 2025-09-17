17 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadeleleri devam ediyor. Bugün 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 6 maç yapılacak. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da kritik mücadeleler oynanacak. Ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için heyecan dorukta. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Eylül 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...