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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR: 17 Haziran 2024 bugün kimin maçı var, EURO 2024 maçları saat kaçta?

        EURO 2024 bugünkü maçları: 17 Haziran 2024 bugün kimin maçı var?

        Avrupa Futbol Şampiyonası büyük bir heyecanla başladı. EURO 2024 bugünkü D ve E Grubunda oynanacak üç maçla devam ediyor. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 17 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 bugünkü maçları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:13
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor. Turnuva, bugün D ve E gruplarında oynanacak üç maçla sürerken heyecanlı anlara sahne oluyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 17 Haziran 2024 Pazartesi EURO 2024 bugünkü maçları...

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        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Grup E: 16:00 Romanya Ukrayna

        66 bin kişi kapasiteli Münih Futbol Arena'da yapılacak Romanya ile Ukrayna maçı 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

        Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguș, turnuvada forma giymeyi bekleyecek.

        Takımların muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

        Romanya: Nita, Ratiu, Dragușin, Rus, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Draguș, Mihaila

        Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

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        Grup C: 19:00 Belçika - Slovakya

        Uluslararası müsabakalarda 47 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Frankfurt Arena'da yapılacak Belçika Slovakya maçı 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Belçika: Casteels, Faes, Witsel, De Cuyper, Castagne, Mangala, Onana, Doku, Trossard, De Bruyne, Lukaku

        Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

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        Grup C: 22:00 Avusturya - Fransa

        Düsseldorf Arena'da oynanacak Avusturya Fransa maçı 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

        Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe

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