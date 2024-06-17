Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor. Turnuva, bugün D ve E gruplarında oynanacak üç maçla sürerken heyecanlı anlara sahne oluyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 17 Haziran 2024 Pazartesi EURO 2024 bugünkü maçları...