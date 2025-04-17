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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 17 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 17 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        17 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Nisan 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:23
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        1

        17 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 4 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun çeyrek final turunda Athletic Bilbao, Frankfurt, Tothenham, Manchester United ve Lazio gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde de aynı şekilde 4 rövanş müsabakası oynanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 17 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        2

        17 NİSAN GÜNÜN MAÇLARI

        UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final

        22:00 Manchester United - Lyon (TRT Tabii Spor)

        22:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham (TRT 1)

        3

        22:00 Athletic Bilbao - Rangers (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Lazio - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 2)

        4

        UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final

        19:45 Fiorentina - Celje (TRT 1)

        19:45 Jagiellonia Bialystok - Real Betis (TRT Tabii Spor)

        5

        22:00 Chelsea - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 3)

        22:00 Rapid Wien - Djurgarden (TRT Tabii Spor 4)

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