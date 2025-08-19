Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Ferencvaros, Karabağ, Kızılyıldız, Pafos, Rangers, Club Brugge takımları sahaya çıkıyor. Öte yandan İspanya La Liga'nın ilk haftası Real Madrid - Osasuna maçı ile sona erecek. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025 fikstürü...
19 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, İspanya La Liga ve Azerbaycan Premier Ligi’nde heyecan dolu maçlar oynanacak. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Ağustos 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…
MAÇ PROGRAMI 19 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu
22:00 Ferencvaros - Karabağ (TRT Tabii Spor)
22:00 Kızılyıldız - Pafos (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Rangers - Club Brugge (TRT 1)
İspanya La Liga
22:00 Real Madrid - Osasuna (S Sport Plus)